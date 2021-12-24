«Севастополь» не смог уйти на зимний перерыв чемпионом

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Как сообщает портал Sportstavki.online, ФК «Севастополь» не слишком удачно завершил первую часть сезона. В лидеры выбился ФК «ТСК-Таврия», хотя в последних матчах севастопольцы одержали победы. Например, в конце ноября «Севастополь» встречался с ФК «Евпаторией». Аналитики легальной БК Винлайн давали коэффициент 1.50 на то, что именно подопечные Олега Лещинского одержат победу в этой встрече.

Исход самого матча оказался полностью предугадан букмекерами. В первом тайме наблюдалась активная борьбы в центре поля, соперники нанесли много ударов по воротам друг друга. Уже казалось, что первая половина встречи закончится ничьей, но в компенсированное время хозяевам удалась реализовать атаку с фланга. Точный удар Максима Суприна вывел севастопольцев вперед.

В самом начале второго тайма Артур Айметдинов еще раз поразил ворота соперника. И тут в игру вступила «Евпатория». Гости очень хотели отыграться и активно пошли в атаку, однако «Севастополю» удалось отстоять натиск соперника. В концовке Александр Смирнов дальним ударом установил окончательный счет матча — 3:0.

Сразу после этой игры подопечные Олега Лещинского переключились на ФК «ТСК-Таврия». С этой командой «Севастополь» бился за звание зимнего чемпиона премьер-лиги КФС. Оба клуба решили начать встречу аккуратно, поэтому обилия опасных моментов в игре болельщики так и не увидели. В первом тайме соперники пытались не допустить ни малейшей ошибки в своей обороне. Чуть ли не единственный опасный момент завершился голом. Сергей Науменко нарушил правила в своей штрафной, за что получил желтую карточку, а в ворота «Севастополя» назначили пенальти. Его тут же реализовал Артем Забун.

После перерыва судья вновь назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Севастополя». Не обошлось без участия Сергея Науменко, но он в этом эпизоде получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Голкипер севастопольцев с ударом справился. Однако подопечным Олега Лещинского так и не удалось отыграться. Матч завершился победой ФК «ТСК-Таврия», который стал зимним чемпионом Крыма. Отметим, что в турнире наступила пауза на три месяца.

Это был последний матч Лещинского у руля «Севастополя». Руководство клуба поблагодарило тренера за работу и за трофеи — чемпионский титул Премьер-лиги и Суперкубок КФС в 2021-м году. Новым тренером клуба стал Станислав Гудзикевич. Под его руководством «Севастополь» ранее уже становился лучшим клубом Крыма.

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