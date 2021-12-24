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Происшествия

Пятилетняя девочка пострадала на пожаре в Первомайском районе Крыма

Пятилетняя девочка получила ожоги на пожаре в селе Войково Первомайского района Крыма.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, возгорание произошло накануне вечером в частном доме.

«На территории частного двора горели две комнаты одноэтажного жилого дома. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на весь дом и кровлю. Огнеборцы провели боевое развертывание, проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение 40 минут пожар был локализован и полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил в 23.59, площадь возгорания составила 18 кв. метров. Причины происшествия установят эксперты. В результате пожара пострадал ребенок, прокуратура проводит по этому факту проверку.

«23 декабря 2021 года в одноэтажном частном доме, расположенном по улице Виноградная, в котором проживает семья с тремя детьми. В результате происшествия пострадала пятилетняя девочка, с ожогами ребенок госпитализирован в районную больницу, где ей оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнению обязанностей родителями, а также работе органов системы профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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