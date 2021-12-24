Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 24 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -6 до 3, ночью от -8 до 3 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью от -1 до 7 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от -2 до 7 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -4 до 5, ночью от -6 до 5 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 4, ночью от -4 до 4 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 6, ночью от -5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -9 до 2, ночью от -10 до 3 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до 4, ночью от -8 до 4 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до 1, ночью от -7 до 2 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до 1, ночью от -8 до 1 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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