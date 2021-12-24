Поссорившийся с полицейскими судья из Симферополя лишен полномочий

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Полномочия судьи Симферопольского районного суда Юрия Гулевича прекращены после автомобильной аварии в Ялте и скандала с полицейскими.

Об этом сообщили в квалификационной коллегии судей Республики Крым в ответ на информационный запрос Крыминформа.

«Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Юрия Григорьевича, – говорится в ответе на запрос. – Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю.Г. прекращены».

Решение о прекращении полномочий принято после проверки, проведенной квалификационной коллегией судей, говорится в ответе на информзапрос.

О скандале с участием судьи Центрального районного суда Симферополя стало известно 15 декабря. Источник сообщил, что машина, в которой находился Гулевич, протаранила чужую иномарку в Ялте. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС мужчина показал удостоверение судьи, стал толкать и оскорблять полицейских. По словам очевидцев, опубликовавших видео в соцсетях, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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