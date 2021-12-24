На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания до 20 января.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии.

Кроме того, гражданам разрешили посещать заведения общепита без QR-кода или ПЦР-теста, расположенные в аэропорту и на автозаправочных комплексах.

Накануне глава республики разрешил до 20 января посещать торговые центры в Крыму без наличия QR-кода или ПЦР-теста. «Данные решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости. Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора», – прокомментировал он.

За последние сутки коронавирус выявлен в Крыму у 120 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках. Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которому родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в школах и детских садах.

Какой сегодня праздник 24 декабря. Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму выбрали лучших папу и маму. В Симферополе состоялась церемония награждения 18 победителей конкурса «Лучшая мама, «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео.

Какой сегодня праздник 23 декабря. Сегодня, 23 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.