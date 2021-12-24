Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках ● В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире ● В Севастополе отстранили от работы не привитого от COVID-19 сотрудника ● В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров ● В Севастополе разрешили утренники с родителями в детсадах и школах
На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания до 20 января.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии.
Кроме того, гражданам разрешили посещать заведения общепита без QR-кода или ПЦР-теста, расположенные в аэропорту и на автозаправочных комплексах.
Накануне глава республики разрешил до 20 января посещать торговые центры в Крыму без наличия QR-кода или ПЦР-теста. «Данные решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости. Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора», – прокомментировал он.
За последние сутки коронавирус выявлен в Крыму у 120 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках. Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которому родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в школах и детских садах.
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