Мэру Симферополя прислали нового зама из российской Пензы

Заместителем главы администрации Симферополя назначена Олеся Королева, ранее работавшая в администрации Пензы.

Об этом сообщил градоначальник крымской столицы Валентин Демидов.

Королева – выпускница Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Имеет стаж муниципальной службы более 7 лет. С 2014 года работала в администрации Малосердобинского района Пензенской области, с 2018 года – в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Пензы. С октября 2019 года работает в администрации города Симферополя.

По словам Демидова, в новой должности Королева будет реализовывать полномочия администрации в сферах архитектуры и градостроительства, развития муниципальной собственности, а также наружной рекламы и информации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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