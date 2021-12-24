Мэр Ялты: на смену снегу идут ветры и дожди

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В Ялту на смену снегопадам, которые третий день засыпают город, идут сильные ветры и дожди.

Об этом в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Сегодня ждем оттепель, но при этом усиление ветра и дождь со снегом. В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы. Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс – отпускаем детей по домам», - написала глава Ялты.

При этом она подчеркнула, что снегопад еще не покинул город, поэтому приходится продолжать расчищать город от снега.

«Третий день ведем расчистку. Задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника. Всего на улицах города работают 319 человек - вызвали сотрудников из отпусков, девять единиц техники плюс машины «Крымавтодора».

Вынуждена признать, что справиться одновременно везде и сразу очень непросто», - подчеркнула Янина Павленко. Как ранее сообщалось, непогода не отступает от полуострова: согласно данным крымского Гидрометцентра, прохождение фронтальные разделов приведет к тому, что на полуострове снег перейдет в дождь, местами ожидаются очень сильные осадки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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