Крымчанин убегал от полиции на ходу выбрасывая наркотики

На трассе Саки-Орловка сотрудники ДПС остановили автомобиль Infinity водитель вез двоих пассажиров.

Один из них, увидев представителей власти, выскочил из салона и попытался скрыться на ходу выбрасывая пакетики с порошкообразным веществом.

«В считанные секунды пассажир иномарки был задержан одним из сотрудников патруля. Мужчина пояснил, что принадлежащие ему свертки содержат синтетические наркотики, которые предназначались для сбыта через систему тайников. На место происшествия вызвана оперативно-следственная группа. Согласно результатам экспертизы, в изъятых пакетиках содержалось почти 40 гр. N-метилэфедрона, который относится к так называемым солям», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время расследования уже собрана доказательства, подтверждающая причастность задержанных мужчин к незаконному обороту наркотиков.

У пассажиров автомобиля изъяты мобильные рации, которые с соблюдением мер конспирации использовались для незаконных операций по раскладке запрещенных веществ на обширной территории, прилегающей к автотрассе.

Водитель остановленного автомобиля отказался от медицинского освидетельствования, при этом он пояснил, что ранее употребил наркотики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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