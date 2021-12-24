Крымчанин пырнул ножом свою жену и выбросил с балкона

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В Ялте полиция задержала 43-летнего местного жителя за попытку убийства супруги.

Об этом сообщили в ГУ ФС войск национальной гвардии РФ по Крыму и Севастополе.

«Во время ночного патрулирования наряд Росгвардии получил сообщение, что возле одного из домов на Московской улице обнаружена женщина, предположительно, с ножевыми ранениями. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оказали 39-летней пострадавшей доврачебную помощь», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, ранение потерпевшей нанес ее муж на фоне совместного распития алкоголя. Между супругами произошла ссора, во время которой злоумышленник нанес женщине удар кухонным ножом, после чего затащил ее на балкон и сбросил со второго этажа.

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом легкого.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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