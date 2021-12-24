Киевские пограничники не пустили российскую модель из-за поездки в Крым

Пограничники отдельного контрольно-пропускного поста «Киев» не пустили в Украину российскую модель, которая, по их информации, ездила в Крым, чем нарушила законодательство страны.

Соответствующее видео размещено на сайте Госпогранслужбы Украины. Сообщается, что девушка прибыла на Украину авиарейсом из Варшавы.

«Охранники границы выяснили, что россиянка 2000 года рождения последний раз посещала Крым в июле 2021 года, где брала участие в модельных съемках. Туда женщина попала из Москвы», - уточняют украинские пограничники.

В итоге, украинские силовики закрыли ей въезд в страну на три года, а также заставили заплатить штраф в размере 5100 гривен (13 700 рублей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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