Общество
Какой сегодня праздник 24 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Католический Сочельник
Фото pixabay.com
Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику.
Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако, уставом эта традиция не предписана.
В рождественский сочельник в церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.
Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.
День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил
День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов имело взятие Измаила — цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.
Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791), хотя по Ясскому договору (1791) город был возвращен Турции.
Никонов день
Народный праздник «Никонов день» отмечается 24 декабря (по старому стилю – 11 декабря). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского (игумена Киево-Печерской лавры) и преподобного Даниила Столпника (подвижника). Другие названия праздника: «Никон», «Никон Сухой Печерский», «Даниил», «Данила и Лука». Обычно в этот день разжигали костры во славу солнца. Также по солнцу предсказывали погоду на ближайшее время.
Также сегодня, 24 декабря, отмечают такие праздники:
- День Конституции Республики Башкортостан
- День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)
- День работников архивных учреждений Украины
- День путешествий по витринам
- Хорошая ночь в Испании, Мексике
- Праздник семи рыб в Италии
- День декларации о Рождественском мире в Финляндии
- День эгг-нога (National Eggnog Day) в США
- День независимости Ливии
Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Петр, Лука, Филимон, Емельян, Терентий, Никифор, Леонтий, Никон, Викентий, Аифал, Акепсий, Варсава, Вевей, Миракс.
Что происходило 24 декабря в прошлые годы
1790 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова.
1914 - Краткое неофициальное прекращение боевых действий на западном фронте Первой мировой войны, проходившем в Сочельник и Рождество 1914 между британскими и французскими солдатами с одной стороны, и немецкими с другой.
1917 - Проведен Всеукраинский (большевистский) съезд Советов в Харькове, на котором провозглашено марионеточной Украинской Советской республикиУНР.
1924 - Албания стала республикой, но уже в 1928 году парламент распущен, а Албания провозглашена королевством.
1943 - Начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.
1979 - СССР начал оккупацию Афганистана. Это произошло вследствие оказания военного сопротивления моджахедов и привело к вводу советских войск.
1982 - Опытный образец большого серийного грузового самолета в мире Ан-124 «Руслан» совершил первый полет.
1997 - Состоялся первый концерт группы «Мандры». Этот день считается датой основания группы.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 декабря. Какие праздники будут завтра?
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