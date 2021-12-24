Какой сегодня праздник 24 декабря

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Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Католический Сочельник

Фото pixabay.com

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику.

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако, уставом эта традиция не предписана.

В рождественский сочельник в церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.

Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.

День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил

День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов имело взятие Измаила — цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791), хотя по Ясскому договору (1791) город был возвращен Турции.

Никонов день

Народный праздник «Никонов день» отмечается 24 декабря (по старому стилю – 11 декабря). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского (игумена Киево-Печерской лавры) и преподобного Даниила Столпника (подвижника). Другие названия праздника: «Никон», «Никон Сухой Печерский», «Даниил», «Данила и Лука». Обычно в этот день разжигали костры во славу солнца. Также по солнцу предсказывали погоду на ближайшее время.

Также сегодня, 24 декабря, отмечают такие праздники:

- День Конституции Республики Башкортостан

- День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)

- День работников архивных учреждений Украины

- День путешествий по витринам

- Хорошая ночь в Испании, Мексике

- Праздник семи рыб в Италии

- День декларации о Рождественском мире в Финляндии

- День эгг-нога (National Eggnog Day) в США

- День независимости Ливии

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Петр, Лука, Филимон, Емельян, Терентий, Никифор, Леонтий, Никон, Викентий, Аифал, Акепсий, Варсава, Вевей, Миракс.

Что происходило 24 декабря в прошлые годы

1790 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова.

1914 - Краткое неофициальное прекращение боевых действий на западном фронте Первой мировой войны, проходившем в Сочельник и Рождество 1914 между британскими и французскими солдатами с одной стороны, и немецкими с другой.

1917 - Проведен Всеукраинский (большевистский) съезд Советов в Харькове, на котором провозглашено марионеточной Украинской Советской республикиУНР.

1924 - Албания стала республикой, но уже в 1928 году парламент распущен, а Албания провозглашена королевством.

1943 - Начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.

1979 - СССР начал оккупацию Афганистана. Это произошло вследствие оказания военного сопротивления моджахедов и привело к вводу советских войск.

1982 - Опытный образец большого серийного грузового самолета в мире Ан-124 «Руслан» совершил первый полет.

1997 - Состоялся первый концерт группы «Мандры». Этот день считается датой основания группы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 декабря. Какие праздники будут завтра?

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