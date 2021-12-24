Из Мурманска запустят поезд в Севастополь

Железнодорожный маршрут из Мурманска в Крым с апреля 2022 года будет продлен от Симферополя до Севастополя.

Об этом рассказал директор компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

«Мурманский поезд продляется из Симферополя до Севастополя. Примерно с конца апреля планируется первый запуск», — сказал Ганов в интервью ТАСС.

Сейчас маршрут из Мурманска в Симферополь является самым протяженным в сети поездов «Таврия», связывающей Крым с российскими городами, его длина составляет 4,5 тыс. километров.

Александр Ганов также добавил, что за два года железнодорожных перевозок (поезда по Крымскому мосту начали ходить ровно два года назад) было перевезено более 3 миллионов пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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