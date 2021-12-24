Бизнес
Инфляция в Крыму и Севастополе: хлеб и зрелища стали дороже
фото © pixabay.com
На фоне некоторого падения цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2021 года на полуострове заметно подорожал хлеб и телевизоры.
Обновленными данными поделился ЦБР с ссылкой на статистику Росстата. Годовая инфляция и в Крыму, и в Севастополе замедлилась до 8,29% и 10,04% соответственно.
При этом в республике ее средний показатель по-прежнему ниже, а в городе федерального значения – выше, чем в среднем по ЮФО (8,75%) и в целом по России (8,40%). В обоих регионах отмечается снижение продовольственной инфляции.
В частности, цены на картофель в Севастополе снизились из-за увеличения поставок в регион дополнительных объемов урожая. Снижение цен на помидоры, огурцы, бананы и цитрусовые эксперты связывают с увеличением импорта этих продуктов, что характерно для всех регионов страны. На динамике стоимости помидоров в Крыму сказалось и увеличение объемов производства их местными предприятиями за счет расширения площадей теплиц. Существенно подешевели также яйца, которых в минувшем месяце поступило в продажу значительно больше.
Это связано как с расширением поставок из других регионов, так и с увеличением предложения товара крымскими птицефабриками. А вот мясо, макароны, крупы и хлебобулочные изделия подорожали в Крыму и Севастополе.
В городе федерального значения к тому же значительно скакнули цены на рыбу, чего не наблюдалось в республике. Рост инфляции в этом сегменте в ноябре наблюдался 4 п. п.
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Крыму по сравнению с октябрем увеличился на 0,16 п.п.
– до 6,02%. В Севастополе этот показатель вырос на 0,41 п. п.
– до 5,92%. Также в обоих регионах заметно подорожали телерадиотовары.
Инфляция в Севастополе выросла от 3,69% до 10,06%. В Крыму этот скачок менее выраженный: с 12,81% до 14,14%.
«На фоне повышения мировых цен на нефтепродукты в условиях отсутствия в регионе АЗС крупных нефтяных компаний увеличились темпы прироста цен на бензин и дизельное топливо», – уточняется в сообщении ЦБР.
Подорожание пришло и в сферу услуг на полуострове. Стабильный рост численности населения повлиял на увеличение арендной платы за жилье. Наблюдается рост тарифов и в сфере ЖКХ. Подорожал и пассажирский транспорт.
Инфляция в сфере медицинских услуг в Севастополе пошла в рост (+0,9 п.п.), в Крыму же этот показатель, наоборот, снизился, и довольно значительно (-1,51 п.п.). А вот стоимость услуг, предоставляемых в салонах красоты увеличилась повсеместно на полуострове, в частности в связи с увеличением издержек на аренду помещений.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию. Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений «в случае вторжения российских войск на Украину».
Может ли в Крыму подешеветь бензин. В следующем году Крым останется одним из регионов, где стоимость топлива традиционно выше среднероссийской.
«Мы в Крыму изгои» - из крымских сетей. В соцсетях регулярно жалуются на российские компании и сервисы, которые отказываются работать на территории Крыма и обслуживать крымчан.
Назван размер прожиточного минимума в Крыму. Правительство Республики Крым установило величину прожиточного минимума на 2022 год в размере 12 274 рубля, что на 11,6% больше текущего.
В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире
Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 24 декабря фото
Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму
Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила о неизвестном гражданине Украины, который совершил попытку проникновения в ее дом в Крыму.
вчера
Сильные осадки ожидаются в Крыму в следующие два дня
19 часов назад
В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров
18 часов назад
Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму
Виновник смертельной аварии в Советском районе приговорен к шести годам лишения свободы.