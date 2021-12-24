Инфляция в Крыму и Севастополе: хлеб и зрелища стали дороже

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На фоне некоторого падения цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2021 года на полуострове заметно подорожал хлеб и телевизоры.

Обновленными данными поделился ЦБР с ссылкой на статистику Росстата. Годовая инфляция и в Крыму, и в Севастополе замедлилась до 8,29% и 10,04% соответственно.

При этом в республике ее средний показатель по-прежнему ниже, а в городе федерального значения – выше, чем в среднем по ЮФО (8,75%) и в целом по России (8,40%). В обоих регионах отмечается снижение продовольственной инфляции.

В частности, цены на картофель в Севастополе снизились из-за увеличения поставок в регион дополнительных объемов урожая. Снижение цен на помидоры, огурцы, бананы и цитрусовые эксперты связывают с увеличением импорта этих продуктов, что характерно для всех регионов страны. На динамике стоимости помидоров в Крыму сказалось и увеличение объемов производства их местными предприятиями за счет расширения площадей теплиц. Существенно подешевели также яйца, которых в минувшем месяце поступило в продажу значительно больше.

Это связано как с расширением поставок из других регионов, так и с увеличением предложения товара крымскими птицефабриками. А вот мясо, макароны, крупы и хлебобулочные изделия подорожали в Крыму и Севастополе.

В городе федерального значения к тому же значительно скакнули цены на рыбу, чего не наблюдалось в республике. Рост инфляции в этом сегменте в ноябре наблюдался 4 п. п.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Крыму по сравнению с октябрем увеличился на 0,16 п.п.

– до 6,02%. В Севастополе этот показатель вырос на 0,41 п. п.

– до 5,92%. Также в обоих регионах заметно подорожали телерадиотовары.

Инфляция в Севастополе выросла от 3,69% до 10,06%. В Крыму этот скачок менее выраженный: с 12,81% до 14,14%.

«На фоне повышения мировых цен на нефтепродукты в условиях отсутствия в регионе АЗС крупных нефтяных компаний увеличились темпы прироста цен на бензин и дизельное топливо», – уточняется в сообщении ЦБР.

Подорожание пришло и в сферу услуг на полуострове. Стабильный рост численности населения повлиял на увеличение арендной платы за жилье. Наблюдается рост тарифов и в сфере ЖКХ. Подорожал и пассажирский транспорт.

Инфляция в сфере медицинских услуг в Севастополе пошла в рост (+0,9 п.п.), в Крыму же этот показатель, наоборот, снизился, и довольно значительно (-1,51 п.п.). А вот стоимость услуг, предоставляемых в салонах красоты увеличилась повсеместно на полуострове, в частности в связи с увеличением издержек на аренду помещений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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