Гидрометцентр сделал «снежный» прогноз для Крыма на Новый год

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В последний день уходящего года на территории Крыма ожидаются дожди и до +5 градусов, а в первый день января уже прогнозируется снег.

Об этом на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала заместитель начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь будет 0…+5 по территории Крыма, дождь. 1 января в связи с прохождением холодного фронтального раздела прогнозируется дождь, переходящий в снег. Температурный фон такой же. 2 и 3 января будет прохладнее», - рассказала Любецкая.

Вместе с тем она предупредила, что сформировавшийся на этой неделе снежный покров в Крыму вероятнее всего растает в результате дождей, которые прогнозируются в последние дни декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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