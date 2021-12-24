Директор госпредприятия «Крымгеология» отправлен под домашний арест

Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору государственного предприятия «Крымгеология», которого ранее задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщили суде.

«Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2022 года», – сообщил собеседник агентства.

Как сообщила официальный представитель главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, гендиректору госпредприятия, который признал свою вину, предъявлено обвинение.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю предъявлено обвинение генеральному директору ГУП РК «Крымгеология» в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ)», – сообщила Постнова.

Она напомнила, что обвиняемый договорился с индивидуальным предпринимателем о заключении с ним договора на поставку песчано-гравийной смеси и суглинка с карьера в Белогорском районе, а также об организации отгрузки этих материалов за денежное вознаграждение. После заключения договора мужчина ежемесячно получал от ИП взятки на общую сумму 365 тысяч рублей.

Директора «Крымгеологии» задержали сотрудники ФСБ в Симферополе во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей. По месту работы и жительства мужчины проведены обыски.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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