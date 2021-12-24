Странности
Чаще всего россияне воруют в праздники водку и носки
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Долгие зимние каникулы толкают некоторых наших соотечественников на необдуманные поступки и даже на кражи.
Три первых места по популярности у мелких воришек занимают крепкие алкогольные напитки, шоколад и кофе. Такую статистику приводит «Прайм» со ссылкой на исследование специалистов одной из компаний по безопасности.
По данным исследования, случаи воровства в магазинах во время новогодних каникул резко увеличиваются. При этом чаще всего россияне пытаются вынести водку и коньяк, чуть реже - шампанское и виски. На втором месте - шоколадные наборы, «бронза» у кофе.
Далее, по подсчетам экспертов, следуют шампуни, гели для бритья и другие гигиенические средства, мясные и морепродукты, носки и чулки. Замыкают этот список экзотические фрукты, новогодние сувениры и аксессуары для мобильных телефонов. При этом, по статистике, в магазинах россияне все-таки чаще хулиганят, чем воруют.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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