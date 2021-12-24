Более сотни человек участвовали в учениях по тушению самолетов в Симферополе

Более 100 человек и 20 единиц спецтехники задействовали в международном аэропорту Симферополь на учениях по ликвидации последствий столкновения на перроне самолетов Boeing 737 и Ил-14.

Учения стали самыми масштабными в аэропорту в этом году.

«Аварийно-спасательные подразделения аэропорта Симферополь находятся в постоянной боевой готовности. Тренировки сотрудников проходят ежедневно. В ходе этих масштабных учений проверена готовность штатных и нештатных формирований аварийно-спасательной команды аэропорта и взаимодействующих ведомств к действиям по ликвидации авиационного происшествия и проведению аварийно-спасательных работ. Учения показали высокую готовность всех подразделений аэропорта к нештатным ситуациям и подтвердили профессионализм спасателей», – рассказал начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов ООО «Международный аэропорт Симферополь» Денис Дедков.

По легенде учений, из-за неисправности гидросистемы Boeing 737, на борту которого находились 55 пассажиров и членов экипажа, при заруливании на стоянку столкнулся со стоящим на перроне самолетом Ил-14. В результате столкновения на Ил-14 произошло возгорание внутри фюзеляжа. Пассажиры или члены экипажа на борту отсутствовали.

После получения сигнала о столкновении самолетов первыми на место ЧП прибыли подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь, которые незамедлительно приступили к тушению пожара на Ил-14, эвакуации пассажиров и экипажа Boeing 737. На помощь аварийно-спасательной службе аэропорта оперативно пришли подразделения главного управления МЧС России по Республике Крым, бригады Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также аварийно-спасательная команда, сформированная из сотрудников различных операционных служб крымской воздушной гавани.

Внутри Ил-14 спасатели отработали разведку и тушение возгорания в условиях сильной задымленности и стесненности пространства. Одновременно для предотвращения возгорания Boeing 737 обеспечивалось его непрерывное охлаждение из ручных пожарных рукавов. Медицинские расчеты оказывали первую медицинскую помощь, проводили осмотр пострадавших, их идентификацию по степени полученных травм и дальнейшую эвакуацию.

Учения проводились на территории перрона у старого аэровокзального комплекса, на значительном удалении от действующей взлетно-посадочной полосы, и не мешали штатному приему, отправке и обслуживанию рейсов. Тренажерами служили учебные самолеты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Киевские пограничники не пустили российскую модель из-за поездки в Крым. Пограничники отдельного контрольно-пропускного поста «Киев» не пустили в Украину российскую модель, которая, по их информации, ездила в Крым, чем нарушила законодательство страны.

Украина завела 300 уголовных производствах по фактам госизмены в Крыму. На сегодняшний день Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в 294 уголовных производствах по фактам государственной измены.

Интерпол опроверг информацию об отказе объявлять Поклонскую в международный розыск. Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины (выполняет функции Нацбюро Интерпола) опроверг заявление Офиса генерального прокурора Украины о том, что украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму. Виновник смертельной аварии в Советском районе приговорен к шести годам лишения свободы.