Зеленые насаждения Севастополя теперь защищены отдельным законом

Закон «Об охране зеленых насаждений в городе Севастополе» принят депутатами в втором чтении.

О том, что он необходим, говорилось на протяжении нескольких лет.

В первом чтении законопроект, внесенный в заксобрание губернатором Михаилом Развожаевым и председателем комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеславом Гореловым, был принят 28 сентября. При его подготовке ко второму чтению был рассмотрен целый ряд поправок, предложенных депутатами. Об итогах этой работы сегодня рассказал Вячеслав Горелов.

Авторами предложенных поправок были вице-спикер Василий Пархоменко и депутат Сергей Борисов. Поддержаны были не все: члены профильного комитета, а сегодня и все заксобрание отвергло одну поправку Пархоменко и одну — Борисова.

«Поправка Василия Михайловича касалась предоставления депутатам заксобрания права требовать предоставления порубочного билета в случае сноса зеленых насаждений. К сожалению, такая поправка противоречит ряду положений федерального и регионального законодательства, хотя я, честно говоря, ее поддерживаю. Но есть нормы, перешагнуть через которые мы не имеем возможности. А если перешагнем, через месяц-полтора в этом же зале будем рассматривать протест прокурора», — сказал Вячеслав Горелов.

Василий Пархоменко заметил, что его бесправие депутатов не устраивает — столкнувшись с произволом по отношению к зеленым насаждениям, народным избранникам приходится «вызывать чиновников», которые на вызовы не всегда «оперативно реагируют».

«Почему депутат (а я это относил и к муниципальным депутатам) не может потребовать необходимые документы? Я не буду настаивать на этой поправке, но предприму определенные усилия, чтобы внести в федеральное законодательство поправки о расширении прав депутатов хотя бы в таких, по сути дела, бытовых вопросах», — пригрозил он.

Положительное заключение на законопроект дали эксперты. Не нашлось возражений и у департамента экономического развития Севастополя. Новый закон призван ограничить вырубку, обеспечить инвентаризацию зеленых насаждений (в частности, в нем усовершенствован механизм получения порубочных билетов) и улучшить ситуацию с компенсационным озеленением города.

В документе записано, что реестр порубочных билетов является общедоступным и открытым. Как и процесс широкого общественного обсуждения всех вопросов, связанных с появлением новых зеленых пространств.

При этом заметим: в значительной степени законопроект носит характер рамочный. Об этом говорилось и при его рассмотрении в первом чтении. Депутат Роман Кияшко тогда заметил, что конкретики в законе мало — вся она оставлена на усмотрение правительства. Согласился с ним и Вячеслав Горелов, подчеркнувший, что закон не сможет работать полноценно без целого ряда подзаконных актов, которые предстоит разработать и принять правительству города. Но без появления закона такая работа не начнется вообще.

«Поэтому важность его для Севастополя переоценить сложно», — считает глава комитета по градостроительству и земельным вопросам.

Закон был принят депутатами единогласно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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