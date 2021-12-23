Общество
Ялтинский таксист взял с клиента за поездку в непогоду 7500 рублей
В непогоду крымские таксисты хвастаются своими «достижениями» — кто больше возьмет за поездку.
Самый большой куш сорвал таксист, который отвез пожилую пару из аэропорта в Ялту за 7500 тысяч рублей.
Об этом мужчина написал в Telegram-канале для таксистов «Только свои».
Ранее другой ялтинский таксист также проявил хитрость, мужчина прикрывался чужими номерами, что избежать штрафа за неправильную парковку.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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