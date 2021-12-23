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Власти Феодосии вслед за Симферополем решили нарушить указ Аксенова

В городе устроили массовый праздник в честь открытия главной елки, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Вслед за администрацией Симферополя, которая саботировала указ главы Крыма о запрете новогодних гуляний, нарушить данное ограничения решили в Феодосии, где также устроили праздник в честь открытия главной городской елки.

Массовое мероприятие состоялось на Привокзальной площади 19 декабря. Местные власти организовали целую театрализованную программу с участием артистов и творческих коллективов Феодосии, а также Деда Мороза и Снегурочки.

По данным портала KafaNews, на праздник собрались десятки зрителей, которые водили хороводы вокруг елки. На мероприятии присутствовала и председатель горсовета Анжела Сердюкова.

Напомним, что 17 декабря губернатор Сергей Аксенов своим указом запретил проведение любых новогодних гуляний, в том числе у городских елок.

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