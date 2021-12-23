Власть
В Симферополе в тестовом режиме перекроют проезд на одной из улиц
С 25 декабря 2021 года в тестовом режиме будет введен запрет проезда транспортных средств с ул. Севастопольская – ул. 1-й Конной Армии на пер. Аэрофлотский.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Администрация просит учесть данную информацию при формировании маршрутов движения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Большую парковку в центре Симферополя закрыли на праздники. До конца новогодних каникул на данной территории будет располагаться ярмарка.
В Ялте у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь. В Ялте у маршрутного такси «Мерседес спринтер» при выполнении левого поворота сначала открылась, а затем и вовсе отвалилась дверь.
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Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений «в случае вторжения российских войск на Украину».