В Симферополе в тестовом режиме перекроют проезд на одной из улиц

С 25 декабря 2021 года в тестовом режиме будет введен запрет проезда транспортных средств с ул. Севастопольская – ул. 1-й Конной Армии на пер. Аэрофлотский.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Администрация просит учесть данную информацию при формировании маршрутов движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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