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Происшествия

В Симферополе очевидцы сняли на видео драку продавца елок и покупателя

Жители Симферополя в преддверии новогодних праздников стали свидетелями драки продавца елок и одного из покупателей.

Что мужчины не поделили, остается лишь гадать. Инцидент произошел в районе Дворца пионеров.

Очевидцы поделились в соцсетях видео на котором один из участников потасовки повалил своего оппонента на грязный асфальт и, пытаясь удержать его в таком положении, видимо пытался что-то доказать. Кто-то любопытный неторопливо проходил мимо, но нашлись и те, кто попытался вмешаться и разнять драчунов.

Что на самом деле не поделили мужчины, кто был инициатором драки и чем все в итоге завершилось, остается лишь гадать.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Севастополем легковушка слетела в кювет и едва не утонула. На Фиоленте в районе бухты Александры легковой автомобиль вылетел в кювет и чуть не утонул.

Под Симферополем столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшая. Один человек пострадал в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Симферопольском районе.

Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным. Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.

В море у берегов Севастополя увидели плавающую голову. Плавающую в воде человеческую голову увидела женщина, прогуливавшаяся по берегу моря в Любимовке.

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