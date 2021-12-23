Происшествия
В Симферополе очевидцы сняли на видео драку продавца елок и покупателя
Жители Симферополя в преддверии новогодних праздников стали свидетелями драки продавца елок и одного из покупателей.
Что мужчины не поделили, остается лишь гадать. Инцидент произошел в районе Дворца пионеров.
Очевидцы поделились в соцсетях видео на котором один из участников потасовки повалил своего оппонента на грязный асфальт и, пытаясь удержать его в таком положении, видимо пытался что-то доказать. Кто-то любопытный неторопливо проходил мимо, но нашлись и те, кто попытался вмешаться и разнять драчунов.
Что на самом деле не поделили мужчины, кто был инициатором драки и чем все в итоге завершилось, остается лишь гадать.
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