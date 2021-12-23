В Симферополе хозяин квартиры ограбил своего постояльца в день окончания договора аренды

В полицию крымской столицы обратилась женщина, которая рассказала, как в день выезда со съемной квартиры она обнаружила пропажу одного из мешков с вещами, в котором хранились дорогие наручные часы, верхняя одежда и кошелек.

Общая сумма ущерба, по ее словам, составила около 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По горячим следам правоохранители задержали 40-летнего хозяина квартиры. По признанию мужчины, украденные часы он успел продать за 7 тысяч рублей на одном из рынков Симферополя, а все остальное – выбросил в мусорный контейнер», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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