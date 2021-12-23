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Происшествия

В Симферополе хозяин квартиры ограбил своего постояльца в день окончания договора аренды

В полицию крымской столицы обратилась женщина, которая рассказала, как в день выезда со съемной квартиры она обнаружила пропажу одного из мешков с вещами, в котором хранились дорогие наручные часы, верхняя одежда и кошелек.

Общая сумма ущерба, по ее словам, составила около 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По горячим следам правоохранители задержали 40-летнего хозяина квартиры. По признанию мужчины, украденные часы он успел продать за 7 тысяч рублей на одном из рынков Симферополя, а все остальное – выбросил в мусорный контейнер», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Студент симферопольского техникума разобрал чужой автомобиль почти на 200 тысяч рублей. В полицию Симферополя обратился 39-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили детали с его автомобиля на сумму свыше 195 тысяч рублей.

В Саках задержали серийного грабителя, облюбовавшего местную АЗС и строймаркет. Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего гражданина причастного к серии краж с территории одной из сакских автозаправок.

С новогодней елки в Саках украли игрушки. Неизвестный снял украшения с городской елки, установленной на площади Революции в городе Саки.

В Симферополе студент техникума за несколько ночей разобрал чужой автомобиль Audi. В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже.

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