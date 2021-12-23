В Севастополе введен график веерного отключения света

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Три подстанции отключены от электроснабжения в Севастополе, из-за перегрузки в одном районе города введен график веерного отключения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Уточняется, что накануне поздно вечером сработала автоматическая защита и без света остались жители улиц Бориса Михайлова, Фиолентовского шоссе, Камышового шоссе, Бухты Казачья, Крепостного шоссе.

«Специалисты обнаружили повреждение, перезапитали потребителей по резервной схеме. Из-за больших нагрузок на резервную линию введен график веерного отключения в районе Фиолента. Сейчас три подстанции без света. Работа идет», - проинформировали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, сильный снегопад обрушился на Севастополь во вторник вечером, произошли десятки аварий, в том числе точечно на объектах энергетики.

Так, без света уже дважды за последние дни оставался район Горпищенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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