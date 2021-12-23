Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Феодосии вслед за Симферополем решили нарушить указ Аксенова ● В Севастополе внедряют экспресс-тесты на коронавирус ● Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов ● Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки ● Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России
В Севастополе разрешили утренники с родителями в детсадах и школах
Власти Севастополя разрешили участвовать в детских утренниках родителям.
Указ, содержащий дополнения относительно мероприятий в детских садах и школах города, подписан губернатором и опубликован на сайте правительства.
«Допускается участие родителей в проведении утренников, других мероприятий в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях», – говорится в тексте документа.
При этом оговорены условия такого участия.
На мероприятия в учреждения пустят только тех родителей, которые смогут представить сертификат, подтверждающий или прохождение полного курса вакцинации против коронавируса, или перенесенное не позднее полугода назад заболевание COVID.
Альтернативой им могут быть только соответствующие QR-коды, полученные на портале Госуслуг. Вместе с медицинскими документами потребуется и документ, подтверждающий личность. Изменения внесены в соответствующий пункт указа губернатора Севастополя «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», действующий с регулярно принимаемыми корректировками с 17 марта 2020 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольским детям-льготникам начали выдавать новогодние подарки. Социальная защита выдает сладкие новогодние подарки для севастопольских детей льготных категорий до 14 лет включительно.
В Севастополе появилось более 20 учителей-миллионеров. За 2021 год в рамках федерального проекта «Земский учитель» в сельских школах Севастополя начали работу более 20 педагогов.
В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей. На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц.
КФУ намерен потратить 28 млн рублей на покупку серверов. Крымский федеральный университет ищет поставщика серверного оборудования. Это следует из материалов сайта государственных закупок.
Директор «Крымгеологии» задержан при получении крупной взятки
СК возбудил уголовное дело в отношении директора госпредприятия «Крымгеология» по подозрению в получении крупной взятки.
В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров
Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров на территории республики.
Путин заявил об угрозе решения вопроса Крыма «вооруженным путем»
Российский президент Владимир Путин утверждает, что страны Запада поддержали «Крымскую платформу», чтобы решить вопрос Крыма вооруженным путем.
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
вчера
«Мы в Крыму изгои» - из крымских сетей
20 декабря
Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы пока открыты
Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт, грузовое сообщение между Алуштой и Ялтой, закрытое накануне из-за непогоды, возобновлено.