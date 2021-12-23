В Севастополе разрешили утренники с родителями в детсадах и школах

Власти Севастополя разрешили участвовать в детских утренниках родителям.

Указ, содержащий дополнения относительно мероприятий в детских садах и школах города, подписан губернатором и опубликован на сайте правительства.

«Допускается участие родителей в проведении утренников, других мероприятий в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях», – говорится в тексте документа.

При этом оговорены условия такого участия.

На мероприятия в учреждения пустят только тех родителей, которые смогут представить сертификат, подтверждающий или прохождение полного курса вакцинации против коронавируса, или перенесенное не позднее полугода назад заболевание COVID.

Альтернативой им могут быть только соответствующие QR-коды, полученные на портале Госуслуг. Вместе с медицинскими документами потребуется и документ, подтверждающий личность. Изменения внесены в соответствующий пункт указа губернатора Севастополя «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», действующий с регулярно принимаемыми корректировками с 17 марта 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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