Происшествия
В Севастополе под суд пойдет несостоявшийся 21-летний наркодилер
В Севастополе 21-летнего местного жителя обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Сообщается, что он успел закупить, расфасовать и разрекламировать «товар», который спрятал в лесу, но не успел его продать.
«Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам», – сообщают в ведомстве.
Оперативники задержали молодого человека сразу после того, как тот оборудовал в лесном массиве под Балаклавой два тайника с расфасованным «товаром» и опубликовал в теневом сегменте интернета информацию о сделанных закладках.
Как позже выяснит следствие, наркотики – производное метилэфедрона и метадоном, общим весом около четырех граммов, – он приобрел еще весной 2021 года. Для этого заказывал их, согласовывая действия с группой лиц, и сам доставал из тайников по их указаниям. После перенес в гараж, где расфасовал по пакетикам. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчине предъявляется покушение на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору, совершенное группой лиц. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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