В Севастополе осудят «посредницу» департамента земельных отношений

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Прокуратура Севастополя утвердила обвинение по уголовному делу, фигуранткой которого стала 34-летняя местная жительница, «решавшая вопросы» клиентов, ссылаясь на связи в департаменте по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Женщину обвиняют сразу в нескольких преступлениях: мошенничестве, хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба, и все это – в крупном и особо крупном размере.

Обещая оказать содействие в получении прав собственности на землю, ей удалось заработать на четырех своих «клиентах» почти два с половиной миллиона рублей, рассказали в прокуратуре со ссылкой на информацию следователей.

«Женщина утверждала, что имеет возможность обеспечить проведение аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности, гарантируя при этом принятие по результатам аукционов решений о признании потерпевших победителями», – уточнили в ведомстве.

Желавших получить земли легким путем и по выгодной цене злоумышленница обманывала в 2018 и 2019 годах, при этом она не имела реальной возможности сделать то, что обещала, сказали в прокуратуре.

Все это время злоумышленница лгала «заказчикам», ссылаясь на решение вопросов с должностными лицами из департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, на которых у нее якобы имелось влияние. Расследование уголовного дела завершено.

Вместе с обвинительным заключением прокуратуры оно направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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