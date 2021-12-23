Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -6
море +12

Общество

В Крыму выбрали лучших папу и маму

07:50 четверг, 23 декабря 2021

В Симферополе состоялась церемония награждения 18 победителей конкурса «Лучшая мама, «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео.

«Конкурс посвященный мамам проводится ежегодно. А конкурс посвященный отцам проводится впервые. И по поручению президента объявлен всероссийским. Таким образом сформирован Совет отцов в Республике Крым, который имеет свои приоритеты, цели и задачи. И, конечно, семья должна быть гармоничной, целостной, быть примером для своих детей», — отметила Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Кроме того, три работы отмечены благодарностью за участие. Всего для участия в конкурсах было принято более 5 тысяч работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж. Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.

Какой сегодня праздник 22 декабря. Сегодня, 22 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму пройдет перепись тараканов. Стартует Всекрымская «перепись тараканов», которая продлится до 31 декабря 2021 года.

Какой сегодня праздник 21 декабря. Сегодня, 21 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Здоровье
Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

Смертность от коронавируса в Крыму (по официальным данным) превысила 17 процентов.

Власть
На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей

На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей

Начальник Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации земельного участка в поселке Береговое.

Власть
Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму

Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму видео

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила о неизвестном гражданине Украины, который совершил попытку проникновения в ее дом в Крыму.

Власть
В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

Учебный процесс в ялтинских школах приостановлен на один день.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации