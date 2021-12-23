Общество
В Крыму выбрали лучших папу и маму
В Симферополе состоялась церемония награждения 18 победителей конкурса «Лучшая мама, «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео.
«Конкурс посвященный мамам проводится ежегодно. А конкурс посвященный отцам проводится впервые. И по поручению президента объявлен всероссийским. Таким образом сформирован Совет отцов в Республике Крым, который имеет свои приоритеты, цели и задачи. И, конечно, семья должна быть гармоничной, целостной, быть примером для своих детей», — отметила Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
Кроме того, три работы отмечены благодарностью за участие. Всего для участия в конкурсах было принято более 5 тысяч работ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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