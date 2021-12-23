В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров

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Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров на территории республики.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса. Смягченная норма будет действовать до 20 января 2022 года.

«Изложить в следующей редакции: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более (с 20 января 2022 года)», – говорится в тексте указа.

Кроме того, смягчены правила проведения новогодних утренников в школах и детских садах Крыма: теперь родители смогут их посетить, но при наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации от коронавирусной инфекции. Указ вступает в силу с момента его подписания.

17 декабря в Крыму в новых поправках к указу запретили проведение массовых новогодних гуляний у елок, а на утренники запретили допускать родителей.

В последнее время регионы России снимают запрет на посещение торговых центров без QR-кодов или ПЦР-тестов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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