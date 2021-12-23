Водный кризис
Развитие сюжета: Сколько воды накопили водохранилища Крым за неделю ● В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды ● Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой ● Феодосия получит воду из новых водозаборов в следующем году ● Проектирование опреснительной установки в Ялте так и не начато
В Крыму обещают построить водовод за 130 миллионов рублей
До конца следующего года в Крыму построят водовод от водозабора Вилино-3.
Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Строительство водовода от водозабора подземных вод «Вилино 3», — сказано в документе.
Цена контракта составляет 130 миллионов 36 тыс. рублей. Из них проектно-изыскательские работы обойдутся в 5,8 млн руб., строительно-монтажные – в 124,1 млн рублей.
Заказчиком работ является ГУП РК «Вода Крыма».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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