В Крыму обещают построить водовод за 130 миллионов рублей

До конца следующего года в Крыму построят водовод от водозабора Вилино-3.

Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Строительство водовода от водозабора подземных вод «Вилино 3», — сказано в документе.

Цена контракта составляет 130 миллионов 36 тыс. рублей. Из них проектно-изыскательские работы обойдутся в 5,8 млн руб., строительно-монтажные – в 124,1 млн рублей.

Заказчиком работ является ГУП РК «Вода Крыма».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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