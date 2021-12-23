Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -5
море +12

Водный кризис

В Крыму обещают построить водовод за 130 миллионов рублей

12:55 четверг, 23 декабря 2021

До конца следующего года в Крыму построят водовод от водозабора Вилино-3.

Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Строительство водовода от водозабора подземных вод «Вилино 3», — сказано в документе.

Цена контракта составляет 130 миллионов 36 тыс. рублей. Из них проектно-изыскательские работы обойдутся в 5,8 млн руб., строительно-монтажные – в 124,1 млн рублей.

Заказчиком работ является ГУП РК «Вода Крыма».

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе введен график веерного отключения света. Три подстанции отключены от электроснабжения в Севастополе, из-за перегрузки в одном районе города введен график веерного отключения.

Кладбище под Севастополем проваливается под землю. Кладбище в селе Фронтовом под Севастополем проваливается под землю.

Сниженные цены на электричество в Крыму компенсируют из бюджета России. Российское правительство приняло проект распоряжения, согласно которому из резервного фонда будут выделены деньги на предоставление субсидий крымскому бюджету за сниженные цены на электричество.

С улиц Севастополя уберут полторы тонны трупов животных. На протяжении 2022 года в Севастополе планируется убрать трупы животных общей массой в 1510 килограммов.

Здоровье
Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

Смертность от коронавируса в Крыму (по официальным данным) превысила 17 процентов.

Власть
На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей

На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей

Начальник Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации земельного участка в поселке Береговое.

Власть
Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму

Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму видео

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила о неизвестном гражданине Украины, который совершил попытку проникновения в ее дом в Крыму.

Санкции
США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию

США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию

Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений «в случае вторжения российских войск на Украину».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации