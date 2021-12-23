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Происшествия

В Крыму молодой человек разогнал пьяную вечеринку черенком от лопаты

О поступившем в больницу со множественными травмами головы и переломами 34-летнем мужчине полиции Симферополя сообщили врачи.

Несмотря на тяжелое состояние, пострадавший все же смог рассказать о том, что случилось и по горячим следам правоохранители задержали агрессора, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что, вернувшись домой, 33-летний симферополец застал своего отца в компании приятеля за распитием спиртного. Возмущенный очередной попойкой, мужчина, не сдержав своих эмоций, избил гостя черенком от лопаты.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тридцать ДТП за сутки: обстановка на дорогах заснеженного Севастополя. В Севастополе, который накануне засыпало снегом, за сутки зарегистрировано тридцать дорожно-транспортных происшествий.

Под Севастополем легковушка слетела в кювет и едва не утонула. На Фиоленте в районе бухты Александры легковой автомобиль вылетел в кювет и чуть не утонул.

Под Симферополем столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшая. Один человек пострадал в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Симферопольском районе.

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