В Крыму молодой человек разогнал пьяную вечеринку черенком от лопаты

О поступившем в больницу со множественными травмами головы и переломами 34-летнем мужчине полиции Симферополя сообщили врачи.

Несмотря на тяжелое состояние, пострадавший все же смог рассказать о том, что случилось и по горячим следам правоохранители задержали агрессора, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что, вернувшись домой, 33-летний симферополец застал своего отца в компании приятеля за распитием спиртного. Возмущенный очередной попойкой, мужчина, не сдержав своих эмоций, избил гостя черенком от лопаты.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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