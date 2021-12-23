В каких БК принимают ставки на Формулу-1?

Мир автоспорта необычайно многообразен и увлекателен. Королевские гонки «Формула-1» неофициально считаются самыми статусными в европейском автоспорте.

По своей популярности с «Формулой-1» могут соперничать разве что североамериканские кольцевые гонки кузовных автомобилей Наскар, да еще 24-часовая гонка в Ле-Мане.

Букмекеры очень подробно освещают все этапы сезона «Формулы-1», предлагая своим клиентам на выбор самые разнообразные виды ставок, которые чаще всего носят индивидуальный характер. При этом, в «Формуле-1» очень востребованы долгосрочные ставки на победителя в личном и командном зачете.

При прочих равных условиях ставки выгоднее делать в той БК, которая предоставляет игроку наивысшие коэффициенты по сравнению с конкурентами. Одной из таких БК является «Мостбет». В сети работают два сайта: российский (mostbet.ru) и международный (mostbet.com). На российском сайте могут зарегистрироваться и делать ставки только граждане России, на международном сайте доступна регистрация для жителей других стран. Поскольку международная версия сайта Мостбет не имеет российской лицензии, на территории РФ попасть на международную версию сайта Мостбет можно через зеркало сайта (https://superbets.guru/mostbet-mirror/).

Особенности Формулы-1

Сезон Формулы-1 состоит из примерно 20 гонок. Календарь на каждый год утверждается заранее, какие-то трассы могут быть добавлены, какие-то трассы, наоборот, исключены из календаря. Каждая трасса имеет свои характерные особенности. Это может быть автодром (быстрый: Спа Франкоршам, Монца; среднескоростной: Сильверстоун, Сузука или медленный: Хунгароринг) или городская трасса (Монако, Сингапур, Сочи).