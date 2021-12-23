Спорт
В каких БК принимают ставки на Формулу-1?
Мир автоспорта необычайно многообразен и увлекателен. Королевские гонки «Формула-1» неофициально считаются самыми статусными в европейском автоспорте.
По своей популярности с «Формулой-1» могут соперничать разве что североамериканские кольцевые гонки кузовных автомобилей Наскар, да еще 24-часовая гонка в Ле-Мане.
Букмекеры очень подробно освещают все этапы сезона «Формулы-1», предлагая своим клиентам на выбор самые разнообразные виды ставок, которые чаще всего носят индивидуальный характер. При этом, в «Формуле-1» очень востребованы долгосрочные ставки на победителя в личном и командном зачете.
При прочих равных условиях ставки выгоднее делать в той БК, которая предоставляет игроку наивысшие коэффициенты по сравнению с конкурентами. Одной из таких БК является «Мостбет». В сети работают два сайта: российский (mostbet.ru) и международный (mostbet.com). На российском сайте могут зарегистрироваться и делать ставки только граждане России, на международном сайте доступна регистрация для жителей других стран. Поскольку международная версия сайта Мостбет не имеет российской лицензии, на территории РФ попасть на международную версию сайта Мостбет можно через зеркало сайта (https://superbets.guru/mostbet-mirror/).
Особенности Формулы-1
Сезон Формулы-1 состоит из примерно 20 гонок. Календарь на каждый год утверждается заранее, какие-то трассы могут быть добавлены, какие-то трассы, наоборот, исключены из календаря. Каждая трасса имеет свои характерные особенности. Это может быть автодром (быстрый: Спа Франкоршам, Монца; среднескоростной: Сильверстоун, Сузука или медленный: Хунгароринг) или городская трасса (Монако, Сингапур, Сочи).
На каждом автодроме ключевую роль играют разные аспекты болида: на скоростных трассах важна мощность двигателя; на медленных трассах на первый план выходят настройки шасси (прижимная сила, работа с резиной). Аналогию можно провести с теннисными турнирами, которые проводятся на различных покрытиях. Одни спортсмены лучше выступают на грунте, другие – на траве или харде. Так и в Формуле-1, одним болидам больше подходят скоростные трассы, другим – медленные, с большим количеством поворотов. Большое значение в современном автоспорте имеет умение пилота контролировать износ резины, поскольку, лишний пит-стоп занимает очень много времени.
На что ставить в Формуле-1
Все виды ставок в Формуле-1 можно разделить на 3 категории: долгосрочные ставки на победителя сезона; ставки на квалификацию; ставки на гонку. Гоночный уик-энд Формулы-1 обычно начинается в пятницу с двух свободных практик, и заканчивается воскресной гонкой. В субботу команды проводят третью, последнюю практику, в которой окончательно настраивают болиды, после чего наступает черед квалификационных заездов.
Квалификационные заезды в Формуле-1 состоят из трех сессий, в первых двух сессиях выбывают самые медленные машины, в финал выходят 10 самых быстрых болидов, которые разыгрывают поул-позицию, дающую преимущество на старте.
Самая широкая линия дается на гонку. Самым востребованным видом ставок является ставка на победителя (гонщик или команда). Также очень популярными ставками в Формуле-1 является ставки на сравнение двух гонщиков и команд, кто из них окажется выше по итогам гонки. Еще одним интересным видом является ставка «финиширует ли гонщик». Иногда случаются гонки, в которых до финиша добирается меньше половины стартовавших машин.
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