Власть
В 2022 году все улицы Симферополя обещают обеспечить наружным освещением
100% улиц крымской столицы будут оборудованы наружным освещением в 2022 году, в населенных пунктах освещение должно быть хотя бы на центральной улице.
Об этом на совещании о проблемных вопросах Симферопольского района заявил глава Республики Сергей Аксенов.
«Освещение Симферополя по концессионному соглашению планируем закончить в 2022 году на 100% все улицы. Гарантированно в сельской местности должна быть как минимум одна центральная улица с освещением. Как максимум – весь населенный пункт», — подчеркнул Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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