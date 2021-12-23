В 2022 году все улицы Симферополя обещают обеспечить наружным освещением

100% улиц крымской столицы будут оборудованы наружным освещением в 2022 году, в населенных пунктах освещение должно быть хотя бы на центральной улице.

Об этом на совещании о проблемных вопросах Симферопольского района заявил глава Республики Сергей Аксенов.

«Освещение Симферополя по концессионному соглашению планируем закончить в 2022 году на 100% все улицы. Гарантированно в сельской местности должна быть как минимум одна центральная улица с освещением. Как максимум – весь населенный пункт», — подчеркнул Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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