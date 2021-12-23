Цены на авиабилеты снижают доступность Крыма для туристов

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Высокие цены на авиаперелеты и недостаточное число рейсов снижают привлекательность Крыма для российского туриста.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Гость студии подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом открылись зарубежные направления.

Сегодня российским туристам доступны Сейшельские и Мальдивские острова, Куба, ОАЭ, Египет и другие страны.

«На заграничных направлениях туристический продукт в новогодний период значительно дешевле многих курортов Крыма и Краснодарского края», - сказал Волков.

Однако есть и определенные изменения в лучшую сторону. В частности, в этом году в преддверии новогодних каникул в регионе существует достаточно большое число интересных предложений для гостей. В первую очередь речь идет о праздничных программах с участием топовых звезд эстрады, которые уже анонсировали крупные отели.

Также существенно увеличилось число отелей и домов отдыха, которые будут работать в этот период, продолжил он. К достижениям региона президент ОСИГ отнес результаты рейдов по классифицированию отелей, которые минкурортов и туризма РК проводят совместно с Ростуризмом.

Эти мероприятия позволят выявить отели, которые не соответствуют заявленной звездности, а в итоге - снизить число жалоб и негативных отзывов гостей на несоответствие полученных услуг заявленным. Помимо стоимости проживания, доступность региона для туристов снижают достаточно высокие цены на авиабилеты.

Также число запланированных рейсов на период новогодних праздников недостаточно для перевозки всех желающих в Крым, резюмировал он. Как ранее сообщалось, в прошлом году на новогодние каникулы в Крым приехало около 200 тысяч гостей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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