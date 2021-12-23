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Здоровье

Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

08:58 четверг, 23 декабря 2021
Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

фото © Новости Крыма

Смертность от коронавируса в Крыму (по официальным данным) превысила 17 процентов.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 22 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 969 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 895 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 191 человек, выздоровевших за весь период – 116 936.

Количество умерших за сутки - 25.

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С выздоровлением выписаны 294 пациента. Умерли три человека в возрасте от пятидесяти восьми до восьмидесяти четырех лет. Напомним, накануне погибли трое и заболели 72 человека. Суточный антирекорд – 358 зараженных – фиксировался 9 ноября.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов. Количество умерших за сутки - 24. По официальным данным, в Крыму - самая высокая смертность в мире от коронавируса.

ОРВИ в Севастополе «косит» детей. В Севастополе растет число заболевших ОРВИ, почти половина их них - дети.

Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки. За сутки от ковида умерли 25 крымчан.

В Ялте пациенту имплантировали фаллопротез. Первая в истории ялтинской медицины операция по фаллопротезированию была проведена в филиале ФМБА России.

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Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса

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