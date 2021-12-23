Сильные осадки ожидаются в Крыму в следующие два дня

Снегопад, гололедица и усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду ожидаются в Крыму в пятницу и субботу.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтального раздела днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что еще действует ранее объявленное штормовое предупреждение. Сообщалось, что в пятницу 24 декабря ночные температуры понизятся до 10-15 градусов мороза, дневные до 3-8 градусов мороза.

Спасатели добавили, что существует вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, пожаров и нарушений транспортного сообщения. Также существует вероятность обрыва линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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