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Российские военные учились «отражать нападения диверсантов» в Крыму
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В Крыму российские военные провели учения по «отражению нападения диверсионных групп».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, прошли тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры», – сказано в сообщении.
Ранее российские военные сообщали, что на полигоне в Крыму прошли испытания ударного беспилотного летательного аппарата «Орион».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские военные с помощью дрона уничтожили воздушную цель в небе над Крымом. Военные провели испытания новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» в небе над Крымом.
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