Российские военные учились «отражать нападения диверсантов» в Крыму

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В Крыму российские военные провели учения по «отражению нападения диверсионных групп».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, прошли тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры», – сказано в сообщении.

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