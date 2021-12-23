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Власть

Российские военные учились «отражать нападения диверсантов» в Крыму

06:33 четверг, 23 декабря 2021
Российские военные учились «отражать нападения диверсантов» в Крыму

фото © Flickr

В Крыму российские военные провели учения по «отражению нападения диверсионных групп».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, прошли тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры», – сказано в сообщении.

Ранее российские военные сообщали, что на полигоне в Крыму прошли испытания ударного беспилотного летательного аппарата «Орион».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские военные с помощью дрона уничтожили воздушную цель в небе над Крымом. Военные провели испытания новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» в небе над Крымом.

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