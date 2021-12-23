Путин заявил об угрозе решения вопроса Крыма «вооруженным путем»

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Российский президент Владимир Путин утверждает, что страны Запада поддержали «Крымскую платформу», чтобы решить вопрос Крыма вооруженным путем.

Об этом он говорил на большой пресс-конференции в Москве.

«А потом под прикрытием новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем и, кстати, по Крыму. Крымскую платформу то зачем поддержали ? Если «в кулуарах» говорят: «Ну, ладно, с Крымом – все », но нет! Толкают и туда тоже», – заявил Путин.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальные власти Украины «педалируют тему Крыма во все тяжкие». Лавров высказался о работе «Крымской платформы», оценив итоги ее деятельности как «пустословие и сотрясание воздуха».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ТСН сказал, что создание «Крымской платформы» «сильно ударило» лично по российскому президенту Владимиру Путину.

Украинские власти неоднократно заявляли, что намерены добиваться возвращения Крыма под свой контроль дипломатическим путем. Для этого был проведен первый саммит «Крымская платформа».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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