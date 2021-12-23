Власть
Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага
фото © vkrym.su
Прокуратура Феодосии потребует вернуть в госсобственность земельные участки общей площадью около одного гектара, незаконно переданные в частные руки 13 лет назад.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет о земле в поселке Курортном, которая с 1965 года находилась в пользовании Карадагской актинометрической обсерватории на основании соответствующего акта, выданного Феодосийским городским советом депутатов трудящихся.
«В нарушение требований законодательства и в отсутствие полномочий поселковый совет в период с 2008 года по 2009 год передал земельный участок в собственность физическим лицам», - говорится в сообщении.
Теперь прокуратура намерена истребовать землю из чужого незаконного владения и передать ее в республиканскую собственность.
Соответствующий иск находится на рассмотрении суда первой инстанции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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