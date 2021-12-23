Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага

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Прокуратура Феодосии потребует вернуть в госсобственность земельные участки общей площадью около одного гектара, незаконно переданные в частные руки 13 лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о земле в поселке Курортном, которая с 1965 года находилась в пользовании Карадагской актинометрической обсерватории на основании соответствующего акта, выданного Феодосийским городским советом депутатов трудящихся.

«В нарушение требований законодательства и в отсутствие полномочий поселковый совет в период с 2008 года по 2009 год передал земельный участок в собственность физическим лицам», - говорится в сообщении.

Теперь прокуратура намерена истребовать землю из чужого незаконного владения и передать ее в республиканскую собственность.

Соответствующий иск находится на рассмотрении суда первой инстанции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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