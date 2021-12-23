Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 23 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до -4, ночью от -7 до -5 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до -3, ночью около -4 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -3, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 87 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -9 до -4, ночью от -8 до -6 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 92 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью около -8 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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