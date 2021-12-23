Полицейские задержали забравшего чужие деньги из банкомата ялтинца

Житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о краже денег из банкомата.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«С заявлением о преступлении обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что он попытался положить через терминал банка 25 тыс рублей на счет. Банкомат забрал деньги, однако операция до конца не завершилась, и они не поступили не счет. Заявитель некоторое время подождал, но денежные средства обратно так и не получил, – говорится в сообщении. – Полицейские выяснили, что, когда заявитель ушел, денежные средства банкомат все-таки вернул, и этим воспользовался неустановленный гражданин, забрав себе чужие деньги».

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина признался в совершенном преступлении и заявил, что ущерб возместит. «Пришел в магазин, чтобы в банкомате обналичить свои денежные средства. Возле банкомата никого не было. Я увидел на выдаче купюр деньги и взял их. 25 тысяч рублей. Потратил. Прогулял и отдал долг», – рассказал полицейским задержанный.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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