Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму

фото © скрин видео

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила о неизвестном гражданине Украины, который совершил попытку проникновения в ее дом в Крыму.

Видео инцидента она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», – написала Поклонская.

По ее словам, правоохранители не квалифицируют действия гражданина как преступление. «Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего «гостя» отправили обратно в Украину – наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», – добавила Поклонская.

Ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram показала свой шикарный дом в Крыму. На кадрах можно увидеть два балкона, панорамные окна. Особняк двухэтажный и огорожен высоким забором.

На территории можно увидеть небольшое количество деревьев. Стоимость такого особняка, по предварительным данным, превышает 20 миллионов рублей.

Президент Владимир Путин в октябре подписал указ о назначении экс-депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в африканском государстве Кабо-Верде.

Неделю назад Поклонская в Москве защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии министерства иностранных дел России. До этого она находилась у себя дома в Крыму и в интервью рассказала, как готовится к новой работе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

За попытку купить водительские права крымчанин получил два года условно. Житель Первомайского района передал через посредника взятку в размере 18 тыс. рублей, которая якобы предназначалась должностным лицам ГИБДД по Республике Крым за выдачу водительского удостоверения категории «В».

Автоледи из Севастополя наездила на 614 тысяч рублей штрафов. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов собрали солидный улов по итогам рейда «Неплательщик».

Крымские таможенники за год забрали полтонны санкционных продуктов. Сотрудники Крымской таможни с начала года задержали почти 500 кг санкционной продукции, а также другие незаконные товары.

В Алуштинской гостинице нашли просроченное мясо. В ходе проверки предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания ООО «Ривьера Юпро» (г. Алушта) выявлен целый ряд нарушений, сообщили в пресс-службе Южного Межрегионального Управления Россельхознадзора.