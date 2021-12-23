Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы пока открыты

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Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт, грузовое сообщение между Алуштой и Ялтой, закрытое накануне из-за непогоды, возобновлено.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри.

Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Черноморском районе - 16 м/с, Алуште - 15 м/с, на Ай-Петри - 15 м/с, Ангарском перевале - 10м/с. В ближайшие два часа осадков и усиления ветра синоптики не прогнозируют, отметил глава МЧС.

«Чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, в республике не зафиксировано. По состоянию на утро четверга перевалы проездные, дорога на Ай-Петри пока остается закрытой. Движение грузового транспорта по автодороге Алушта-Ялта возобновлено. За минувшие сутки осадки на территории региона зарегистрированы: на Ангарском перевале - 8 мм, на Ай-Петри - 6 мм, в Бахчисарайском районе - 5 мм, в Ялте – 6 мм, Алуште - 5 мм», - сообщил Садаклиев.

В четверг на полуострове сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в регионе до 10-15 мороза, днем до 3-8 со знаком «минус». Кроме того, настоящая зима – со снегом и морозами - в эти дни ожидается на ЮБК. В среду Ялту и Алушту засыпало снегом, в результате чего между этими городами было временно приостановлено грузовое сообщение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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