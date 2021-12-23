Новый корпус интерната в Бахчисарае будет строить компания из Санкт-Петербурга

Власти Крыма определили единственного подрядчика, который достроит новый корпус Бахчисарайского психоневрологического интерната.

Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на портале правительства.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИмпорт» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республика Крым, Бахчисарай», с ценой контракта 484 117 629 рублей 34 копейки», – говорится в документе.

Предельный срок исполнения контракта – 30 декабря 2023 года. Подрядчик должен выполнить не менее 75% предусмотренных контрактом работ самостоятельно. Заказчик – государственное бюджетное учреждение «Бахчисарайский психоневрологический интернат» – должен предусмотреть требование по обеспечению исполнения контракта в размере 30% от его цены. Авансовый платеж по контракту составляет 30%.

Речь идет о строительстве новых корпусов интерната. Оно было начато в июле 2017 года. Кроме возведения нового здания, в проекте заложено облагораживание территории действующего интерната, территории нового здания и реконструкция инженерных коммуникаций.

ООО «СтройТехИмпорт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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