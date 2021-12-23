На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей

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Начальник Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации земельного участка в поселке Береговое.

Об этом сообщила официальный представитель главного следуправления СК по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что в мае 2017 года в Ялтинское городское управление Госкомрегистра Республики Крым гражданкой было подано заявление о регистрации права собственности на земельный участок в прибрежной зоне площадью свыше 200 кв. метров в поселке Береговое. Должностное лицо Госкомрегистра, являясь на тот момент заместителем начальника ялтинского подразделения, без проведения соответствующих проверочных мероприятий незаконно зарегистрировала право собственности на данный участок», – сообщила Постнова.

Она отметила, что тем самым женщина превысила свои служебные полномочия и нарушила требования федерального законодательства. Действия должностного лица привели к тому, что администрация Ялты утратила право собственности на этот участок. «В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и событий, им предшествующих. Расследование уголовного дела продолжается», – добавила Постнова.

Нарушения законодательства выявили сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю совместно с прокуратурой. Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, стоимость земельного участка составляет около 2,2 млн рублей. Сотрудники ведомства выяснили, что сведения о выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок отсутствуют.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Кроме того, проводится доследственная проверка на предмет возможных мошеннических действий при предоставлении в Госкомрегистр документов для регистрации права собственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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