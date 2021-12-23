На Ангарском перевале встали троллейбусы

В районе Ангарского перевала почти десяток пригородных троллейбусов сошли с маршрута и выстроились в колонну вдоль дороги.

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Троллейбусы встали в районе Ангарского перевала в 11:00 по причине отключения электричества. Предположительно, это произошло из-за обледенения линий электропередач. В данный момент движение транспорта восстановлено», — прокомментировал ситуацию замдиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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