Власть
На Ангарском перевале встали троллейбусы
В районе Ангарского перевала почти десяток пригородных троллейбусов сошли с маршрута и выстроились в колонну вдоль дороги.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
«Троллейбусы встали в районе Ангарского перевала в 11:00 по причине отключения электричества. Предположительно, это произошло из-за обледенения линий электропередач. В данный момент движение транспорта восстановлено», — прокомментировал ситуацию замдиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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