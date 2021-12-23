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Происшествия

Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму

18:54 четверг, 23 декабря 2021
Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму

фото © regnum.ru

Виновник смертельной аварии в Советском районе приговорен к шести годам лишения свободы.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. ДТП произошло в июне 2021 года на автодороге «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск.

Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на легковом автомобиле BMW со скоростью 140 км/ч, пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» погиб, а его пассажир получил тяжелые травмы.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Подсудимый лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», - сообщили в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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