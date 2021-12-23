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Власть

Крымская налоговая похвасталась, что вывела из тени 50 млрд рублей выручки бизнеса

13:22 четверг, 23 декабря 2021

Специальные налоговые режимы позволили вывести из тени 50 млрд рублей выручки малого и среднего бизнеса, что позволило пополнить бюджет республики на 2,5 млрд рублей.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель УФНС Крыма Роман Наздрачев.

«Достигнут рост 150%. Это плюс 2,5 млрд рублей. Благодаря результатам налоговой службы совместно с другими органами власти по выводу малого и среднего бизнеса из тени. По нашей оценке, было выведено около 50 млрд рублей выручки», — сообщил Наздрачев.

Что касается налогового режима на профессиональный доход, на сегодняшний день почти 40 тысяч налогоплательщиков используют данный режим, поступило от них около 140 млн рублей. По количественному составу в данной категории налогоплательщиков Крым входит в десятку регионов РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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