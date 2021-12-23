Крымская налоговая похвасталась, что вывела из тени 50 млрд рублей выручки бизнеса

Специальные налоговые режимы позволили вывести из тени 50 млрд рублей выручки малого и среднего бизнеса, что позволило пополнить бюджет республики на 2,5 млрд рублей.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель УФНС Крыма Роман Наздрачев.

«Достигнут рост 150%. Это плюс 2,5 млрд рублей. Благодаря результатам налоговой службы совместно с другими органами власти по выводу малого и среднего бизнеса из тени. По нашей оценке, было выведено около 50 млрд рублей выручки», — сообщил Наздрачев.

Что касается налогового режима на профессиональный доход, на сегодняшний день почти 40 тысяч налогоплательщиков используют данный режим, поступило от них около 140 млн рублей. По количественному составу в данной категории налогоплательщиков Крым входит в десятку регионов РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская показала видео со своим особняком в Крыму. Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила о неизвестном гражданине Украины, который совершил попытку проникновения в ее дом в Крыму.

Крымская таможня собрала в текущем году на 10 млн рублей меньше. Крымская таможня за 11 месяцев перечислила 18 млн рублей таможенных платежей в федеральный бюджет, что на 10 млн ниже, чем в прошлом году.

За попытку купить водительские права крымчанин получил два года условно. Житель Первомайского района передал через посредника взятку в размере 18 тыс. рублей, которая якобы предназначалась должностным лицам ГИБДД по Республике Крым за выдачу водительского удостоверения категории «В».

Автоледи из Севастополя наездила на 614 тысяч рублей штрафов. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов собрали солидный улов по итогам рейда «Неплательщик».