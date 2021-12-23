Интерпол опроверг информацию об отказе объявлять Поклонскую в международный розыск

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Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины (выполняет функции Нацбюро Интерпола) опроверг заявление Офиса генерального прокурора Украины о том, что украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

«Любые решения, принятые Департаментом (международного полицейского сотрудничества) как Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола, Генеральным секретариатом или иными институтами Интерпола, не препятствуют следователю или прокурору, при наличии оснований, объявить указанное в вашем запросе лицо (Наталью Поклонскую – КР) в международный розыск и обратиться в компетентный орган Республики Кабо-Верде запросом о ее выдаче (экстрадиции) в Украину в порядке и способах, предусмотренных действующим законодательством Украины», – говорится в ответе Департамента международного полицейского сотрудничества.

В ведомстве отметили, что вопросы объявления разыскиваемых лиц в международный розыск в компетенцию Нацбюро Интерпола или Генерального секретариата Интерпола не входят и никогда не входили.

«Лицо объявляется в международный розыск после или одновременно с оглашением в государственный розыск. (...) Фактически дата вынесения органом досудебного расследования постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск и внесение сведений об этом в Единый реестр досудебных расследований является началом пребывания лица в международном розыске в понимании требований ст. 281 УПК Украины», – говорится в сообщении.

В Нацполиции Украины уточнили, что на данный момент их Департамент международного полицейского сотрудничества выполняет функции Национального центрального бюро Интерпола.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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