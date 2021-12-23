Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -8
море +12

Происшествия

Директор «Крымгеологии» задержан при получении крупной взятки

16:48 четверг, 23 декабря 2021
Директор «Крымгеологии» задержан при получении крупной взятки

фото © Новости Крыма

СК возбудил уголовное дело в отношении директора госпредприятия «Крымгеология» по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом сообщила официальный представитель Главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК «Крымгеология». Он подозревается в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ)», – сообщила Постнова.

По данным следствия, весной этого года директор госпредприятия договорился с одним индивидуальным предпринимателем, что заключит с ним договор о поставке песчано-гравийной смеси и суглинка с карьера в Белогорском районе, а позже организует отгрузку этих материалов за денежное вознаграждение.

«Далее директор госпредприятия организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его, таким образом, в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара. Затем должностное лицо ежемесячно получал лично от ИП взятки (общий размер которых составил 365 тысяч рублей) путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета аффилированных лиц и лично», – уточнила Постнова.

Директора «Крымгеологии» задержали сотрудники ФСБ в Симферополе во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей. По месту работы и жительства мужчины проведены обыски. Свою вину он признал.

На сайте госпредприятия директором значится Николай Братусин. «Крымгеология» предоставляет услуги по подготовке документации по бурению скважин на воду, оформлению лицензий и других документов на геологическое изучении, включающее поиск и оценку, разведку и добычу общераспространенных твердых полезных ископаемых, проводит буровые и камеральные работы, занимается проектированием по разработке месторождений, проектирование горных отводов, рекультивации нарушенных земель, составление планов развития горных работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе осудят «посредницу» департамента земельных отношений. Прокуратура Севастополя утвердила обвинение по уголовному делу, фигуранткой которого стала 34-летняя местная жительница, «решавшая вопросы» клиентов, ссылаясь на связи в департаменте по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Студент симферопольского техникума разобрал чужой автомобиль почти на 200 тысяч рублей. В полицию Симферополя обратился 39-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили детали с его автомобиля на сумму свыше 195 тысяч рублей.

В Саках задержали серийного грабителя, облюбовавшего местную АЗС и строймаркет. Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего гражданина причастного к серии краж с территории одной из сакских автозаправок.

С новогодней елки в Саках украли игрушки. Неизвестный снял украшения с городской елки, установленной на площади Революции в городе Саки.

Происшествия
Директор «Крымгеологии» задержан при получении крупной взятки

Директор «Крымгеологии» задержан при получении крупной взятки

СК возбудил уголовное дело в отношении директора госпредприятия «Крымгеология» по подозрению в получении крупной взятки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров

В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров

Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров на территории республики.

Власть
Путин заявил об угрозе решения вопроса Крыма «вооруженным путем»

Путин заявил об угрозе решения вопроса Крыма «вооруженным путем»

Российский президент Владимир Путин утверждает, что страны Запада поддержали «Крымскую платформу», чтобы решить вопрос Крыма вооруженным путем.

Власть
Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы пока открыты

Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы пока открыты

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт, грузовое сообщение между Алуштой и Ялтой, закрытое накануне из-за непогоды, возобновлено.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации